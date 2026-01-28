Hindistan'da Uçak Kazası: Eyalet Başbakan Yardımcısı Dahil 6 Kişi Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde Baramati havaalanına inişe geçen Learjet 45 tipi uçak kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

NDTV'nin haberine göre, uçakta bulunan Maharaştra eyalet Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve beraberindeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ajit Pawar, Maharaştra'da aralıklı olarak en uzun süre görev yapan Başbakan Yardımcısı olarak biliniyor.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pawar'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(Pawar) Maharaştra halkına hizmet etme yolunda ön saflarda yer alan çalışkan kişiliğiyle geniş çapta saygı görüyordu. İdari konulardaki anlayışı ve yoksulları ve ezilmişleri güçlendirme tutkusu da dikkate değerdi. Zamansız vefatı çok şok edici ve üzücü."

Kaynak: AA