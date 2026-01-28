Hindistan'da Uçak Kazası: Eyalet Başbakan Yardımcısı Dahil 6 Kişi Öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde uçak iniş sırasında kaza yaptı. Uçakta bulunan Maharaştra eyalet Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Hindistan'da Uçak Kazası: Eyalet Başbakan Yardımcısı Dahil 6 Kişi Öldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentinde Baramati havaalanına inişe geçen Learjet 45 tipi uçak kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

NDTV'nin haberine göre, uçakta bulunan Maharaştra eyalet Başbakan Yardımcısı Ajit Pawar ve beraberindeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ajit Pawar, Maharaştra'da aralıklı olarak en uzun süre görev yapan Başbakan Yardımcısı olarak biliniyor.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pawar'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"(Pawar) Maharaştra halkına hizmet etme yolunda ön saflarda yer alan çalışkan kişiliğiyle geniş çapta saygı görüyordu. İdari konulardaki anlayışı ve yoksulları ve ezilmişleri güçlendirme tutkusu da dikkate değerdi. Zamansız vefatı çok şok edici ve üzücü."

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan Uçak kazası
Son Güncelleme:
Moskova'da Kritik Zirve, Putin ve Şara Görüşecek Moskova'da Kritik Zirve, Putin ve Şara Görüşecek
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Trump Hedef Göstermişti: Somali Asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'a Kürsüde Saldırı Somali Asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Omar'a Kürsüde Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Suriye ve Gazze İçin Diplomasi Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Görüştü
Güllü'nün Şüpheli Ölümü: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı Oğlunun Uyuşturucu Test Sonucu Çıktı
Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü: Altında Rekor Serisi Fed Kararı Öncesi Yine Zirveyi Gördü
Hakan Taşıyan'dan Korkutan Haber! Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi Durumu Çok Ciddi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devreye Girdi
Meteoroloji Bölge Bölge, İl İl Uyardı: Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat Sağanak, Kar, Fırtına... Bugüne Dikkat