Hindistan'da Tren Faciası! Vagonlar Raydan Çıktı: 2 Ölü

Hindistan’da bir yolcu treninin 18 vagonu raydan çıktı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Hindistan'da Tren Faciası! Vagonlar Raydan Çıktı: 2 Ölü

Hindistan’da tren kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletine bağlı West Singhbhum bölgesinde bir yolcu treninin 18 vagonu raydan çıktı. Yerel saatle 03.39 sıralarında meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Yapılan ön incelemelerde kazanın karşı yönden gelen bir yük treninin raydan çıkarak West Bengal eyaletine bağlı Howrah şehrinden Mumbai şehrindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminali’ne doğru giden yolcu trenine çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından 5 tren seferi iptal edilirken ve güzergahtaki 4 tren kısa süreli olarak durduruldu.

Demir yolu yetkilileri, yolcuların büyük bir kısmının otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüldüğünü ve farklı bir trenle seyahatlerine devam edeceklerini bildirdi. Raydan çıkan 18 vagonun 16’sının yolcu vagonu olduğunu söyleyen yetkililer, birinin güç vagonu diğerinin ise yiyeceklerin tutulduğu vagon olduğunu ifade etti.

Kaza anında trende bulunan Güney Doğu Demiryolları tren müdürü Mohammed Rehan yaptığı açıklamada, “Yerel saatle 03:39 sıralarında tren aniden sarsıldı. Makinistle konuştuktan sonra trenin raydan çıktığını anladık. Çok sayıda kişi yaralandı” dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan
Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek Show TV'den Yeni Dizi! Aile Dizisinin Yayın Gününde Ekrana Gelecek
Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor Klimanız Soğutmuyor Mu? Klimanın Performansını Uzmanlar Bu Teknikle İkiye Katlıyor
Venezuela'da Halk Sokağa İndi! Seçim Protestosunda 1 Kişi Hayatını Kaybetti Venezuela'da Halk Sokağa İndi
Taylor Swift Konseptli Etkinliğe Saldırı! 2 Çocuk Öldürüldü Taylor Swift Konseptli Etkinliğe Saldırı!
ÇOK OKUNANLAR
Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı: Lise Mezuniyeti Yetiyor Lise Mezuniyeti Yetiyor: Türk Hava Yolları’ndan Aylık 600 bin TL Maaşlı İşe Alım İlanı
Ankara Koridorlarında Bu Plan Konuşuluyor: 20 Vekil Meclis'te Yeni Grup Kurmak İçin Harekete Geçti! Meclis'te Dengeleri Değiştirecek Hamle
Ellerini Ölüm İçin Kaldırdılar! 'Kanlı Yasa' AKP ve MHP'nin Oylarıyla Meclis'ten Geçti AKP ve MHP'nin Oylarıyla Gece Yarısı Katliama Onay!
Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş: CHP Puan Farkını Açıyor... İşte Son Oy Oranları Son Ankette AKP'ye Soğuk Duş
Erdoğan, AKP'ye Transferleri Durdurdu: Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler Belediye Başkanlarından İtiraf Gibi Sözler