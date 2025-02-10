Hindistan'da Şoke Eden İstifa

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Başbakan Nongthombam Biren Singh, eyalette yaşanan şiddet olayları sebebiyle istifa etti. Singh, Manipur halkına hizmet etmekten onur duyduğunu vurguladı.

Hindistan'da Şoke Eden İstifa

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Başbakan Nongthombam Biren Singh, eyalette yaşanan şiddet olayları nedeniyle istifa etti. Manipur Valisi Ajay Kumar Bhalla, Başbakan Singh'in istifasını kabul etti.

Singh, istifa mektubunda, Manipur halkına hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti.

Diğer yandan, ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi (INC) Başkanı Mallikarjun Kharge, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Singh'in istifa için "geç kaldığını" belirterek, "Bharatiya Janata Partisinin (BJP) 21 ay boyunca Manipur'da yangın çıkardığını ve farklı topluluklardan insanları kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bıraktığını söylemek acı verici." eleştirisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Singh, 31 Aralık'ta Manipur'da yüzlerce kişinin öldüğü şiddet olayları nedeniyle halktan özür dilemişti.

Manipur'da nüfusun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere "vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olayları yüzünden 250'den fazla kişi öldü, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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