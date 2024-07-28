Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 56 Can Aldı

Haziran ayının sonundan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Hindistan'da 56 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer şiddetli yağışın devam edeceğini açıklayarak uyardı.

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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar 56 Can Aldı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde haziran sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer bu süreçte 21 kişinin yüksek yerlerden düşerek, 18 kişinin boğularak, 8'er kişinin yılan ısırması ve elektrik çarpması, 1 kişinin de sel nedeniyle öldüğünü bildirdi.

56 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Eyalet yetkilileri, 56 kişinin yaşamını yitirdiği eyalette yaklaşık 100 konutun zarar gördüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, gelecek günlerde de eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağışın etkili olacağı uyarısı yaptı.

Kaynak: AA

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