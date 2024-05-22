Hindistan'da kaybolmuştu! Milletvekili Azim ölü bulundu

Bangladeş'te iktidardaki Avami Birliği Partisinin milletvekillerinden Anwarul Azim, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde kaybolduktan sonra ölü bulundu.

Hindistan'da kaybolmuştu! Milletvekili Azim ölü bulundu

Bangladeş'in iktidardaki Avami Birliği Partisinden milletvekili olan Anwarul Azim, 12 Mayıs'ta sağlık sorunları nedeniyle Hindistan'a gitmişti. 18 Mayıs'ta ise Azim'den haber alınamaması üzerine kayıp ihbarında bulunulmuştu. Yapılan aramalar sonucunda Azim, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde ölü bulundu.

Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

'PLANLANMIŞ BİR CİNAYETTİ'

Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti." ifadesini kullandı.

Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

Kaynak: AA

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