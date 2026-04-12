Hindistan'da Katliam Gibi Kaza: 13 Ölü, 30 Yaralı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Başbakan Modi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada taziyelerini iletti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, eyaletin Katihar bölgesinde, otobüs, kamyon ve pikap zincirleme kazaya karıştı.

Polis, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kazanın, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirildiğini aktaran polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler
Hindistan
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
