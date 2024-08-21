Hindistan'da İlaç Fabrikasında Patlama! Ölü Sayısı Artıyor

Hindistan'da bir ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada, can kaybı 15'e yükseldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Hindistan'da İlaç Fabrikasında Patlama! Ölü Sayısı Artıyor

Hindistan’da ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı 15’e yükseldi.

Hindistan’ın Andhra Pradesh eyaletinde yer alan özel bir şirket olan Escientia Advanced Sciences’a ait ilaç fabrikasında meydana gelen patlamada can kaybı arttı.

Polis, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e, yaralıların sayısının ise 40’a yükseldiğini açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, patlamanın öğle yemeği arasında meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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