Hindistan'da Çığ Felaketi

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde, Himalaya Dağları’ndan geçen bölgede meydana gelen çığ felaketinde 41 kişi kar altında mahsur kaldı. Chamoli bölgesi yakınlarında yaşanan olayda, Hindistan ordusunun açıklamasına göre çığ, çalışma sahasını vurarak içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 barakayı yuttu. Yetkililer, şu ana kadar 5 konteynerin yerini tespit ederken, kalan 3 konteyner için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ana kadar en az 16 işçinin kurtarıldığını bildirdi. Kurtarma ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Chamoli Bölge Yöneticisi Sandeep Tiwari, bölgede devam eden yoğun yağmur ve kar yağışının hareket kabiliyetini kısıtladığını ve helikopter hizmetlerinin kullanımını zorlaştırdığını ifade etti. Kurtarma ekipleri, mahsur kalan diğer işçilere ulaşmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Kaynak: İHA