Hindistan’da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot yaralandı

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri’ne ait HJT-16 Kiran tipi askeri eğitim uçağı düştü. Olayda 2 pilot hafif yaralandı.

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Hindistan’da facianın eşiğinden dönüldü. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait HJT-16 Kiran tipi askeri eğitim uçağı, Karnataka eyaletinde bulunan Chamarajanagar kasabasında bir çiftliğin yakınlarındaki boş bir araziye düştü. Düşmenin etkisiyle parçalanan uçak, alev almaya başladı. Yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın Bengaluru Havalimanı’ndan bu sabah eğitim için havalandığı ve teknik bir arızadan dolayı düştüğü ifade edildi. Uçaktaki 2 pilotun fırlatma koltuğu ile atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralandığı belirtilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İHA

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