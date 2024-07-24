Hindistan'da 2 Yüzlü, 4 Kol ve 4 Bacaklı Bebek Doğdu

Hindistan'da 4 kol, 4 bacak ve 2 yüzle dünyaya gelen bir bebek hayatını kaybetti.

Bebeğin annesi 38 yaşındaki Rama Devi, doğum sancıları çekmeye başlayınca kırsaldaki bir hastaneye kaldırıldı. Hastane personeli, çocuğun henüz tam gelişmemiş başka bir bedenle yapışık olarak doğduğunu ifade etti. Çocuğun henüz gelişmemiş olan bacaklarının ve kollarının göğsünden dışarı doğru çıktığı belirtildi. Çocuk, doğduktan 5 saat sonra hayatını kaybetti.

Ailenin sağlıklı başka çocukları da olduğu belirtilirken, doğumun sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine ve herhangi bir komplikasyon yaşanmamasına rağmen, annenin gebelik sürecinde neredeyse hiç doğum öncesi tarama yaptırmadığı anlaşıldı.

Dünya çapında her 1 milyon çocuktan ikisi, yüzün tamamının veya bir kısmının kopyalandığı nadir bir yapışık ikiz türü olan diprosopus ile doğuyor. Bu vakalarda, yüzlerin ve beyinlerin yalnızca bir beyin sapıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.