Himalayalar'da Kıyamet Senaryosu: 5,2'lik Dev Buzul Çöktü, Can Kaybı Durdurulamıyor, Metrelerce Çamur Altında Yüzlerce Kayıp Var

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Güney Asya’nın dağlık ülkesi Nepal, Çin sınırı yakınlarında meydana gelen ve ilk anlarda deprem zannedilen asrın doğa felaketlerinden birinin ağır faturasını ödüyor.

Rasuwa ve Nuwakot bölgelerini yerle bir eden dev sel ve çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı resmi verilere göre 270'e yükseldi. Bölgeden gelen son dakika bilgileri, bilançonun daha da ağırlaşabileceğini gösteriyor.

DEPREM DEĞİL, 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BUZUL ÇÖKMESİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ile Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi uzmanları, felaketin arkasındaki ürkütücü gerçeği ortaya çıkardı.

İlk etapta bölgede bir deprem yaşandığı düşünülse de sismik verileri güncelleyen uzmanlar, 5,2 büyüklüğündeki sarsıntının kaynağının devasa bir buzul çökmesi olduğunu doğruladı. Dağlık alandan kopan devasa buzul kütlelerinin tetiklediği çığ ve ardından gelen çamur seli, nehir yataklarını patlatarak yerleşim yerlerini ve kamu binalarını haritadan sildi.

YÜZLERCE KİŞİ KAYIP

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu, felaketin ardından 826 kişiden hiçbir haber alınamadığını açıkladı. Çin devlet televizyonu CCTV ise sınırın Tibet tarafında da etkili olan felakette kaybolanların 260'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.

Nepal Turizm Kurulu ve ülkelerin dışişleri bakanlıklarından alınan resmi verilere göre, çamur ve su kütlelerinin altında kaldığı tahmin edilen kayıpların milliyetleri şu şekilde açıklandı:

Hindistan: 179 vatandaş

ABD: 65 vatandaş

Ukrayna: 53 vatandaş

Malezya: 51 vatandaş

Avustralya: 35 vatandaş

İngiltere: 33 vatandaş

Kanada: 25 vatandaş

ORDU VE HELİKOPTERLER DEVREDE

Bölgede mahsur kalanları kurtarmak ve kayıplara ulaşabilmek için Nepal Polis Departmanı, 4 bin 50 personeli sahada görevlendirdi. Nepal Ordusu ise zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen askeri helikopterlerle havadan tahliye operasyonları yürütüyor.

Şu ana kadar selin ortasında kalan 100'den fazla kişinin helikopterlerle güvenli bölgelere taşındığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları, yıkımın merkez üssü olan Rasuwa ve Nuwakot’ta aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: AA