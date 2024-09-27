Helene Kasırgası ABD'yi Vurdu! Altı Eyalette OHAL İlan Edildi

ABD'de yaklaşık bir haftadır okyanustan karaya çıkması beklenen Helene Kasırgası, Florida'nın Big Bend bölgesine çarptı. Fırtına karaya 'kategori 4 kasırga' olarak ulaşırken, şu anda zayıflamış olmasına rağmen şiddetli yağmurlar ve şiddetli rüzgarlar, evlerde ve altyapıda yaygın hasara neden oldu. 12 eyalette 60 milyon kişi için fırtına saatleri ve uyarıları yürürlüğe girdi.

'KATEGORİ 4 KASIRGA' NEDİR?

Rüzgar hızının yaklaşık 210-249 km/s arası değiştiği 'kategori 4' kasırgaların vurduğu bölgelerde; perde duvarlarda ciddi hasar, ciddi seviyede çatı hasarı görülür. Tüm ağaçlar, işaretler devrilir. Sahilden 10 km içeriye kadar olan yerleşim alanlarının boşaltılması gerekebilir.

ACİL ALARMA GEÇEN EYALETLER:

Florida: Bölge valisi Ron Desantis, Florida'nın 67 ilçesinden 61'inin şu anda olağanüstü hal altında olduğunu söyledi.

Georgia: 159 ilçenin tamamı olağanüstü hal kapsamına alındı. Acil durum yönetim ekiplerinin gerekli düzenlemeleri yapmasına ve fırtınanın gelişinden önce ihtiyaç duyulan kaynakları konumlandırmasına olanak sağlandı.

Kuzey Carolina: Eyalet valisi Roy Cooper, 'şiddetli yağmur ve potansiyel olarak felaket sel getirme' uyarısında bulundu.

Güney Carolina: Eyalet valisi Henry McMaster, "Muhtemelen bu fırtınanın şiddetinden kaçınacağız, ancak yine de sel, şiddetli rüzgar ve hortumlar getirmesi bekleniyor" ifadesinde bulundu.

Alabama: Başkan Joe Biden, eyalet için acil durum onayı verdi, kasırgadan etkilenenlere federal yardım emri verdi.

Virginia: Bölge valisi Glenn Youngkin, eyaletin güneybatısında sel tehlikesine dikkat çekti.

'BEDENİNİZE İSİMLERİNİZİ YAZIN Kİ ÖLDÜĞÜNÜZ DE SİZİ TANIYALIM'

Olası can kayıplarının kimlik tespitini kolaylaştırmak için Florida'nın Taylor County bölgesinde acil durum yetkilileri, tahliye edilmeyi reddeden tüm sakinlere, kalıcı bir kalemle bacaklarına isim ve doğum tarihlerini yazmaları çağrısında bulundu. Yetkililer ayrıca, tahliye olmayan kişilerin arkadaş ve aile üyelerinden, iletişim kurarak konumlarını paylaşmalarını istedi. Bu sayede, fırtına sonrası arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını hangi bölgelere yoğunlaştıracaklarını daha kolay belirleyebilecek.

2.2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

PowerOutage.US'e göre, Tropik Fırtına Helene'nin Güneydoğu üzerindeki etkisi sürerken, Florida, Georgia ve Carolinas'ta 2.2 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kaynak: Gerçek Gündem