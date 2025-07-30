Heavy Metal Efsanesi Ozzy Osbourne'e Son Veda: Sevenleri Akın Etti

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Heavy metalin babası olarak anılan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025’te 76 yaşında hayata veda etti. Black Sabbath’ın kurucu vokalisti olarak 1970’lerde müzik tarihine damgasını vuran Osbourne, sonrasında solo kariyeriyle efsaneleşti. Usta isim, uzun süredir Parkinson hastalığı ve omurilik sorunlarıyla mücadele ediyordu.

5 Temmuz 2025’te memleketi Birmingham’daki Villa Park’ta düzenlenen "Back to the Beginning" adlı veda konserinde, sağlık durumu nedeniyle bir tahtta oturarak sahne aldı. Bu tarihi performans, 40 bini aşkın seyircinin önünde ve dünya genelinde 5,8 milyon kişinin canlı yayında izlediği duygusal bir vedaya dönüştü. Konserden elde edilen 190 milyon dolarlık gelir, Parkinson araştırmaları ve çocuk hastanelerine bağışlandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ozzy Osbourne, doğup büyüdüğü İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı için hayranları sokaklara döküldü. Osbourne’un cenaze korteji, şehrin sembollerinden biri haline gelen "Black Sabbath Köprüsü"ndeki anma alanına ulaştı.

Kaynak: AA