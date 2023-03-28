Hayatı boyunca görmedi, binlerce dolar değerinde altın buldu!

Avustralya’da amatör olarak altın arayan bir kişi, binlerce dolar değerinde içerisinde altın bulunan bir kaya parçası buldu.

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Hayatı boyunca görmedi, binlerce dolar değerinde altın buldu!

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki altın yataklarında metal detektörle arama yapan bir altın avcısı, üzerinde binlerce dolar değerinde altın bulunan 4,6 kilogramlık bir kaya parçası buldu.

İsmi açıklanmayan kişinin bulduğu altının 160 bin dolar (yaklaşık 3 milyon lira) değerinde olduğu belirtildi.

GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK NUMUNE

Melbourne yakınlarındaki bir dükkanda maden arama ekipmanları satan ve kaya parçasını satın alan Darren Kamp yaptığı açıklamada, bunun 43 yıllık kariyeri boyunca gördüğü en büyük numune olduğunu söyledi.

Hayatı boyunca görmedi, binlerce dolar değerinde altın buldu! - Resim : 1

ÇOK ŞAŞKINIM

Altın avcısının kendisine bulduğu kayanın yarısını getirdiğini ifade eden Kamp, "Çok şaşkınım. Hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" dedi.

KAYA PARÇASINDA YAKLAŞIK 2,6 KİLOGRAM ALTIN

Kaya parçasında yaklaşık 2,6 kilogram altın bulunduğunu belirten Darren Kamp, altını bulan kişinin parayı ailesi için harcamak istediğini söyledi.

AVUSTRALYA, DÜNYANIN EN ÇOK ALTIN REZERVİNE SAHİP

Avustralya, dünyanın en çok altın rezervine sahip ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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