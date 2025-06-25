Havalimanında Minik Bebeğe Kan Donduran Saldırı! Ortaya Çıkan Gerçek Kahretti

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Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkovski, 18 aylık bir erkek bebeğe korkunç şekilde saldırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, etrafını bir süre gözlemleyen saldırgan bebeğin annesinin bebek arabasından bir şeyler almasını fırsat bilerek bebeği aniden yerden kaldırarak baş üstü yere fırlattı. Çocuğun çığlıklarını duyan bir görgü tanığı, hemen koşarak bebeği kucağına aldı.

MİNİK BEBEK KOMAYA GİRDİ

Dehşet veren anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı bebeği hastaneye kaldırdı. Kafatası kırıkları ve omurilik zedelenmeleriyle komaya giren bebeğin İran’daki bombardımandan kaçarak annesiyle Rusya’ya sığındığı öğrenildi.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gözaltına alınan saldırganın uyuşturucu etkisinde olduğundan şüphelenerek kan testi yapan yetkililer, test sonuçlarında esrar izine rastlandığını, şüphelinin üzerinde de uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

'UMARIM HAK ETTİĞİ CEZAYI ALIR'

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Komiseri Ksenia Mişonova, olayı “tarifsiz bir vahşet” olarak nitelendirdi. Mişonova açıklamasında kan donduran saldırıya ilişkin şu ifadelere yer verdi: Bu uyuşturucu bağımlısı canavar, geliş salonunda masum bir bebeği tüm gücüyle yere fırlattı. Yaşananlar akıl almaz derecede korkunç. Umarım bu canavar, hak ettiği cezayı en ağır şekilde alır. Çocuğumuza acil şifalar, ailesine sabır diliyorum.

Kaynak: İHA