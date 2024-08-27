Havalimanında Akıl Almaz Kaza! 2 Kişi Öldü

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde yer alan havalimanında Delta Havayolları’na ait bir uçağın tekeri patladı.

Hartsfield–Jackson Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen feci kazada iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de ağır şekilde yaralandı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Delta ailesi, bu sabah Atlanta Teknik Operasyon Bakım Tesisi'nde meydana gelen olayda iki ekip üyesinin kaybı ve bir kişinin de yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duyuyor" denildi.