Havalimanı Kapatıldı, Ameliyatlar Durdu! Avustralya Felaketi Yaşıyor

Avustralya'nın kuzeyini şiddetli yağışlar vurdu. Havalimanı kapatıldı, hastanelerde ameliyatlar ertelendi. Bir teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'in yaklaşık 500 km kuzeyinde yer alan yaklaşık 11 bin kişinin yaşadığı Hinchinbrook Shire sahilinde büyük sel felaketinin yaşandığını duyuran yetkililer, sel felaketinden Townsville kentinin bazı bölgelerinin de etkilendiğini açıkladı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Queensland polisi, Ingham kasabasında içinde bulunduğu teknenin alabora olması sonucu bir kadın hayatını kaybettiğini açıkladı. Şiddetli sel nedeniyle yükselen sel suları yerel havaalanı kapanırken ve Townsville Üniversite Hastanesinde ameliyatlar ertelendi.

24 SAAT DAHA ETKİLİ OLACAK

Eyalet Başbakanı David Crisafulli ise "rekor yağışlara" yol açabilecek daha fazla yağışın beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada ise şiddetli yağışın 24 saat daha etkili olacağı bildirilerek halka dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: İHA

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