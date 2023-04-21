Havaalanında tarihe geçen soygun
Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayacak bir soygun yaşandı.
Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındığı açıklandı.
Ontario eyaletinde çıkarılan altınların sevkiyatında kullanılan havalimanında gerçekleşen soygun, Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklar arasındaki yerini aldı.
Kanadalı yetkililerin açıklamalarına göre, altını taşıyan uçak 17 Nisan'da havalimanına indi.
Uçağın içindekiler 'güvenli bir kargo tesisine' taşınmasının ardından ise çalındı.