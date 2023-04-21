Havaalanında tarihe geçen soygun

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan film senaryolarını aratmayacak bir soygun yaşandı.

Altın
Son Güncelleme:
Havaalanında tarihe geçen soygun - Resim: 1

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan 15 milyon ABD doları değerinde altın çalındığı açıklandı.

1 6
Havaalanında tarihe geçen soygun - Resim: 2

Ontario eyaletinde çıkarılan altınların sevkiyatında kullanılan havalimanında gerçekleşen soygun, Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklar arasındaki yerini aldı.

2 6
Havaalanında tarihe geçen soygun - Resim: 3

Kanadalı yetkililerin açıklamalarına göre, altını taşıyan uçak 17 Nisan'da havalimanına indi. 

3 6
Havaalanında tarihe geçen soygun - Resim: 4

Uçağın içindekiler 'güvenli bir kargo tesisine' taşınmasının ardından ise çalındı. 

4 6