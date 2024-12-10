Hava Kirliliği Nedeniyle Okulları Tatil Ettiler

İran’ın başkenti Tahran’da yüksek seviyelere ulaşan hava kirliliği nedeniyle, tüm eğitim düzeyindeki okullar ile kurum ve kuruluşlarda Çarşamba ve Perşembe günleri eğitime ara verildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Tahran Belediyesi, başkentte devam eden ve tüm gruplar için sağlıksız seviyeye ulaşan hava kirliliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin Firuzkoh ve Demavend kentleri haricindeki tüm bölgelerinde okul öncesi, ilk, orta, lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile özel ve kamuya ait kurum ve kuruluşlar iki günlüğüne tatil edildi.

BANKALAR İLE SAĞLIK MERKEZLERİ DE ÇALIŞMAYACAK

Tatil süresince bankalar ile sağlık ve hizmet merkezleri çalışmayacak.

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlerde Tahran'da bugün hava kirliliği 158 mikrogram/metreküp ölçüldü. Bu oran hava kalitesinin tüm yaş grupları için sağlıksız olduğu anlamına geliyor.