Hava Gücüne Dev Takviye! Savaş Uçağıyla Birlikte Füze Paketi de Geliyor

Türkiye ile İngiltere arasındaki 8 milyar sterlinlik dev anlaşma, 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağıyla birlikte Meteor, ASRAAM ve Brimstone füzelerini kapsıyor. İlk teslimatlar 2030’da başlayacak.

Türkiye’nin İngiltere'yle imzaladığı 8 milyar sterlinlik Eurofighter Typhoon anlaşması, sadece uçak tedarikini değil, kapsamlı bir silah paketini de içeriyor. Reuters'a konuşan diplomatik kaynaklara göre anlaşma, MBDA üretimi Meteor uzun menzilli hava-hava füzesi, ASRAAM kısa menzilli hava-hava füzesi ve Brimstone kara saldırı füzelerini kapsıyor.

BATI İLE YUMUŞAMA SİNYALİ

İlk teslimatların 2030’da yapılması planlanıyor. Anlaşma, Türkiye'nin hem hava kuvvetlerini modernize etme hedefini hem de Batı ile ilişkilerinde yeniden yumuşama sürecine girdiği sinyalini veriyor. Savunma uzmanları, Eurofighter Typhoon’un 'F-16 ile F-35 arasında' bir teknoloji seviyesine sahip olduğunu belirterek, bu adımın Türk Hava Kuvvetleri’nin bölgesel caydırıcılığını ciddi biçimde artıracağını belirtti. Kaynaklar ayrıca, Türkiye’nin Katar ve Umman’dan az kullanılmış 24 Typhoon uçağının alımı için de görüşmeler yürüttüğünü, bu uçakların filo standardizasyonu için modernize edileceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

