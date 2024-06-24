Hava basıncı sorunu nedeniyle uçak acil inişe geçti: Tehlikeli dönüş 2 saat sürdü

Malezya Hava Yollarına ait bir uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'a seferi sırasında "basınç sorunu" nedeniyle Kuala Lumpur'a geri dönmek zorunda kaldı.

Hava basıncı sorunu nedeniyle uçak acil inişe geçti: Tehlikeli dönüş 2 saat sürdü

Uçak, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra pilot, kabin basıncında bir sorun olduğunu fark etti ve acil iniş kararı aldı.

Uçak, kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra güvenli bir şekilde Kuala Lumpur'a geri döndü.

Uçakta 164 yolcu ve 12 kişilik mürettebat vardı. Yolcular ve mürettebatın herhangi birinin yaralanmadığı bildirildi.

Malezya Hava Yolları, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Soruşturmanın sonucunda basınç sorununa neyin sebep olduğu belirlenecek.

Kaynak: AA

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