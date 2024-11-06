Harris ve Trump Arasında Kıran Kırana Yarış! Yeni Başkan Kim Olacak? İşte İlk Sandık Çıkış Anket Sonuçları

ABD'de Demokrat Parti adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump başkanlık için yarışıyor. Seçim sonucu tüm dünyada merakla beklenirken, CNN ulusal sandık çıkış anketinin ilk sonuçlarını yayımladı. Sandık çıkış anketlerine göre; seçmenlerin yüzde 48'i Harris'e, yüzde 44'ü Trump'a olumlu bakıyor.

SEÇMENLERİN 4'TE 3'Ü GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİL

Ankete göre seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü ülkenin gidişatından memnun değil. Seçmenlerin sadece dörtte biri, kendilerini 'coşkulu' veya 'ülkenin durumundan memnun' olarak nitelendiriyor.

ABD seçmeninin 45'i ülke ekonomisinin kötüye gittiği görüşünde. Bu oran 2020 seçiminde yüzde 20’ydi.

SEÇMENLERİN TERCİHİNDE BİR NUMARALI ETKEN EKONOMİ

Anketlere göre seçmenin yüzde 35 demokrasi, yüzde 31 ekonomi, yüzde 14 kürtaj, yüzde 11 göç, yüzde 4 dış politikaya göre oy kullandı.

SEÇMENİN YÜZDE 32'Sİ İSRAİL'E FAZLA DESTEK VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Seçmenin yüzde 32'si İsrail'e verilen desteğin gereğinden fazla olduğu görüşünde. Seçmeninin yüzde 73'ü demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünürken, seçmenin yüzde 39'u kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi taraftarı.

BEYAZ SEÇMENLER TRUMP'A DAHA AZ OLUMLU BAKIYOR

NBC News Exit Poll'un ilk sonuçlarına göre ise beyaz seçmenler Trump'a dört yıl öncesine kıyasla daha az olumlu bakıyor. Trump'ın beyaz seçmenler arasındaki tercih edilirliği 2020'de yüzde 57 iken bu akşam yüzde 49'a geriledi.

Kaynak: NTV