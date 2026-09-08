Hark Adası’nda Patlama Sesleri: İran'dan ABD'ye Misilleme Uyarısı

ABD ordusu, yine İran'ı hedef aldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, deniz ablukasının sürmesi halinde ABD askeri gemilerinin daha şiddetli hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme:
Hark Adası’nda Patlama Sesleri: İran'dan ABD'ye Misilleme Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ile İran arasındaki savaş, yeniden şiddetlendi. Tahran basını, Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İRAN'DAN SERT UYARI

Bu arada İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı' konusunda uyardı. Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğramıştı. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verilmişti.​​​​​​​

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İsrail-İngiltere Hattında İpler Tamamen Koptu: 4 Ağır Yaptırımla Dev Misilleme İsrail-İngiltere Hattında İpler Tamamen Koptu: 4 Ağır Yaptırımla Dev Misilleme
Putin'den Trump'a Tarihi Güvence: 'Rusya'nın Avrupa'ya Yönelik Düşmanca Planı Yok' Putin'den Trump'a Tarihi Güvence: 'Rusya'nın Avrupa'ya Yönelik Düşmanca Planı Yok'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi İngiltere Uçuşlarında Aksama, THY'den Yolculara Uyarı Geldi
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye Geçti: Cumhur İttifakı Adayı Dördüncü Turda Başkan Vekili Seçildi Cumhur İttifakı Adayı Dördüncü Turda Başkan Vekili Seçildi
Üsküdar'da Seçim Günü: CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu CHP'nin Kördüğümü Çözecek Formülü Belli Oldu
YENİ Parti'den Flaş Üsküdar Kararı: MYK Sonrası Açıklandı YENİ Parti'den Flaş Üsküdar Kararı
Mansur Yavaş’tan Flaş CHP Hamlesi: Kurultay Tartışmalarında 'Taraf Olmayacağım' Resti Mansur Yavaş’tan Flaş CHP Hamlesi