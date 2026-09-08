Hark Adası’nda Patlama Sesleri: İran'dan ABD'ye Misilleme Uyarısı

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ABD ile İran arasındaki savaş, yeniden şiddetlendi. Tahran basını, Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İRAN'DAN SERT UYARI

Bu arada İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'yi 'sonraki saldırıların daha şiddetli olacağı' konusunda uyardı. Zülfikari, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını sürdürmesi ve İran gemilerine yönelik saldırılara devam etmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri gemilerini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre İran'a ait bir petrol tankeri, sabah saatlerinde Hark Adası'ndan 6 mil uzakta ABD ordusunun füze saldırısına uğramıştı. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarılırken saldırıda can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verilmişti.​​​​​​​