Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikastla öldürülmesine tepki gösteren Filistinli esnaf, Nablus'ta kepenk indirdi.

İran Hamas
Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 1
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 2
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 3
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 4
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 5
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 6
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 7
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 8
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 9
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 10
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 11
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 12
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 13
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 14
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi - Resim: 15
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