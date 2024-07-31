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Gerçek Gündem
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Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi
Haniye Suikastına Tepki: Filistinli Esnaf Kepenk İndirdi
Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikastla öldürülmesine tepki gösteren Filistinli esnaf, Nablus'ta kepenk indirdi.
İran
Hamas
31 Temmuz 2024 10:42
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