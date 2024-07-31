Haniye Suikastı Sonrası İsrail'de Alarm! Hava Sahasını Kapattı

İsrail yönetimi, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasını uçuşlara kapattı.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.

HANİYE'YE SUİKAST

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü iddia etmişti.

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA