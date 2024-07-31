Haniye Suikastı Sonrası İsrail'de Alarm! Hava Sahasını Kapattı

Hizbullah liderlerinden Fuad Şükr'e dün Lübnan'da suikast düzenleyen, Hamas lideri Haniye'yi de sabaha karşı Tahran'da öldüren İsrail, olası bir karşı saldırıya yönelik alarma geçti. Tel Aviv, ülkenin kuzeyindeki hava sahasını kapattı.

Son Güncelleme:
Haniye Suikastı Sonrası İsrail'de Alarm! Hava Sahasını Kapattı

İsrail yönetimi, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasını uçuşlara kapattı.

Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.

HANİYE'YE SUİKAST

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü iddia etmişti.

Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.

Dışişleri, Haniye Suikastını LanetlediDışişleri, Haniye Suikastını LanetlediDünya
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldüİran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da ÖldürüldüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Hamas Filistin İran
Son Güncelleme:
Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı Bu Bitkiden Yetiştiren Zengin Oluyor! 2 Tondan Fazla Ürün Veriyor, Kilosu 200 TL'ye Dayandı
Venezuela'da Seçim Protestosunda Ölü Sayısı Artıyor Venezuela'da Seçim Protestosunda Ölü Sayısı Artıyor
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Dışişleri, Haniye Suikastını Lanetledi Dışişleri, Haniye Suikastını Lanetledi
ÇOK OKUNANLAR
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü
Gündeme Bomba Gibi Düşecek Kulis! Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş Adalet Bakanı, Tuğrul Türkeş’ten Özür Dilemiş
Özgür Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi? Eylül Ayını İşaret Etti... Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi?
Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı: Not Bırakıp Ortadan Kayboldu Evine Gelen Misafirlerin Söylediklerine Dayanamadı