Haniye Suikastı Sonrası İsrail'de Alarm! Hava Sahasını Kapattı
Hizbullah liderlerinden Fuad Şükr'e dün Lübnan'da suikast düzenleyen, Hamas lideri Haniye'yi de sabaha karşı Tahran'da öldüren İsrail, olası bir karşı saldırıya yönelik alarma geçti. Tel Aviv, ülkenin kuzeyindeki hava sahasını kapattı.
İsrail yönetimi, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından Tel Aviv'in yukarısında kalan Hadera kentinden itibaren ülkenin kuzeyindeki hava sahasını uçuşlara kapattı.
Uçuş yasağının 24 saat boyunca uygulanacağı, bölgedeki kara yollarına ilişkin ise herhangi bir kısıtlama getirilmediği ifade edildi.
HANİYE'YE SUİKAST
İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü iddia etmişti.
Bu sabah erken saatlerde ise Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: