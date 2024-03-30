Hamile sosyal medya fenomeni dünyanın en ölümcül hastalığına yenik düştü

Brezilya'da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sofia Amorim, hamileliğin yedinci ayında çoklu organ yetmezliğinden ötürü hayatını kaybetti.

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Hamile sosyal medya fenomeni dünyanın en ölümcül hastalığına yenik düştü

Daha önce nefes darlığından şikayetçi olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Sofia Amorim, dang humması olduğunu öğrendi. Ciğerleri suyla dolan genç fenomen, hastanede entübe edildi.

Sağlık çalışanları tarafından yapılan açıklamada, "Bebek zaten sabahın erken saatlerinde karnında ölmüştü, trombositleri çok düşük olduğu için hemen doğurtamadık. Çok fazla kan kaybetmiş olacaktı. Sezaryen onun hayatını kurtarmak için son çareydi" denildi.

Virüs, Güney ve Orta Amerika'nın tamamında büyük bir sağlık sorunu olarak biliniyor.

Brezilya'nın Goias Eyaleti Sağlık Bakanlığı, şu anda 72 bin 747 doğrulanmış dang humması vakası bulunduğunu, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 257'lik devasa bir artış gösterdiğini açıkladı.

Dang humması, sivrisineklerin bulaştırdığı bir virüsün neden olduğu ve böcekler aracılığıyla insanlara yayılan dünyanın en ölümcül hastalığı olarak biliniyor.

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