Hamas'tan Türkiye Açıklaması

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olma talebini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Hamas'tan Türkiye Açıklaması

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UAD'ye müdahillik beyanını sunmasının, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kardeş Türk halkının, Filistin davasında adaletin sağlanması ve 10 aydan uzun süredir devam eden acımasız soykırım saldırılarına maruz kalan Filistin halkının haklarına verdiği desteğin bir teyidi olarak görüldüğü" kaydedildi.

CEPHE ÇAĞRISI

Türkiye'nin UAD'da İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik başvurusunun memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini, UAD'da açılan davaya katılarak acil adım atmaya ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Nazi işgaline ve İsrail'in bölgenin barışı için oluşturduğu tehdide son vermek için birleşik bir cephe oluşturmak için çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sunmuştu.

Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya’nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

Kaynak: AA

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