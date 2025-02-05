Hamas'tan Trump'ın Gazze Açıklamalarına İlk Tepki: İzin Vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" şeklindeki açıklamalarının yankıları sürerken, Hamas’tan Trump’a tepki geldi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazzelilerin bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Olması gereken şey halkımızın topraklarından sürülmesi değil, halkımıza yönelik işgal ve saldırganlığın sona ermesidir" dedi.

'HALKIMIZ KABUL ETMEYECEK'

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk ise, yaptığı ayrı bir açıklamada Trump’a tepki göstererek, "Gazze'deki halkımız 15 aydan uzun süredir bombardıman altında yerinden edilme ve sınır dışı etme planlarını engelledi" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin kendi topraklarına "kök salmış durumda" olduğunu ifade eden el-Rişk, "Halkımız, onları anavatanlarından söküp atmayı amaçlayan hiçbir planı kabul etmeyecek" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Beyaz Saray'da ağırlayan Donald Trump, Gazze ile ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Güvenli bir alternatifleri olduğu takdirde Gazzelilerin bölgeye dönmek istemeyeceğini iddia eden Trump, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ifade etmişti.

Ayrıca, "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını" söyleyen Trump, "Buranın sahibi olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, sahanın düzleştirilmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmasından, bölge halkı için sınırsız sayıda iş ve konut sağlayacak bir ekonomik kalkınma sağlanmasından sorumlu olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA