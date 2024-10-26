Hamas'tan İsrail'in İran'a Saldırısına Kınama

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Saldırı, İran egemenliğinin bariz bir ihlali ve bölgenin güvenliği ile halkının güvenliğini hedef alan bir gerilim. ABD destekli saldırganlığın yansımalarından işgali (İsrail) sorumlu tutuyoruz." ifadelerine yer verilerek, saldırı kınandı.

Açıklamada, ABD yönetiminin ve bazı Batılı ülkelerin, Gazze, Lübnan ve diğer Arap ve İslam halklarındaki masum sivillerin kanının dökülmesine hâlâ hoşgörü gösterdiği belirtilerek, söz konusu saldırının, İsrail'in insanlık suçu işlediğini doğruladığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda iki askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: AA