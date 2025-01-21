Hamas’tan Esir Takası Açıklaması: 4 Kadın Rehine Bırakılacak

İsrail ile Gazze arasında ateşkes sağlandı. Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, cumartesi günü 4 İsrailli kadın rehinenin serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas’tan Esir Takası Açıklaması: 4 Kadın Rehine Bırakılacak

İsrail ile Hamas arasında geçtiğimiz pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor.

Pazar günü başlayan ateşkesin 42 günlük ilk aşamasında, İsrail hapishanelerindeki bin 900 Filistinli karşılığında Gazze'den toplam 33 rehinenin iade edilmesi planlanıyor.

Ateşkesin ilk günü Hamas 3 İsrailli rehineyi, İsrail ise 90 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

4 KADIN SERBEST KALACAK

Hamas yetkilisi Tahir el-Nunu, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, cumartesi günü ikinci grup Filistinli tutukluya karşılık 4 İsrailli kadının serbest bırakılacağını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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