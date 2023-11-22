Hamas'tan ateşkes açıklaması: Yarın saat 10'da başlayacak

Filistin'de, Hamas öncülüğündeki direniş örgütlerinin başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 47. güne girildi.

İsrail ve Hamas arasında, 4 günlük geçici ateşkesi kapsayan ve esir anlaşmasını da içeren insani ara için anlaşma sağlanmıştı.

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı

Ateşkesin şartları şöyle:

1- Ateşkes 4 gün sürecek,

2- Ateşkes, Gazze'nin güneyinde tüm gün, kuzeyinde ise günde 6 saat (10.00-16.00 arasında) uygulanacak.

3- Gazze'nin güneyine de kuzeyine de akaryakıt ve yardım girişine izin verilecek.

4- Kuzeyden Gazze'nin güneyine geçmek isteyenler için Salahaddin Yolu bombalanmayacak.

5- Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Kaynak: Gerçek Gündem