Hamas'ın Yeni Lideri Belli Oldu

Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar, suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye'nin ardından Hamas’ın yeni Siyasi Büro Başkanı seçildi.

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Hamas'ın Yeni Lideri Belli Oldu

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı. Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

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