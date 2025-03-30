Hamas'ın Bayram Mesajında 'Katliam' Vurgusu

Hamas Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ramazan Bayramı'nda, büyük halkımızın direnişi ve kahramanca mücadelesini anıyor, Allah'tan onların ibadetlerini, cihatlarını ve fedakarlıklarını kabul etmesini diliyoruz. Bayramı, daha fazla direniş, zafer ve topraklarımızla kutsal değerlerimizin özgürlüğüyle birlikte kutlamayı temenni ediyoruz" denildi.

Filistin halkının bu yıl da Ramazan Bayramı'nı Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te uluslararası sessizlik ve ABD'nin tam desteği altında İsrail saldırılarının gölgesinde karşıladığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki halkımızın, abluka ve saldırılara karşı kırılmayan bir iradeyle sürdürdüğü direnişini kutluyoruz. Aynı şekilde Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki diğer bölgelerdeki halkımızın, Mescid-i Aksa'da sabırla bekleyişleri ve milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları, topraklarımızı ve kutsal mekanlarımızı savunmaları takdire şayandır."

Filistinlilere "yardımlaşma ve dayanışma bağlarını güçlendirme, direniş ve sabır yolunu sürdürme" çağrısı yapılırken, Arap ve İslam dünyasından da "Gazze'deki direnişe daha fazla destek vermesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi" istendi.

Kaynak: AA