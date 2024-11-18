'Hamas Merkezini Türkiye'ye Taşıyor' İddiası

Hamas'ın üst düzey yetkililerinin Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Söz konusu kararın Katar'ın arabuluculuktan çekilmesinin ardından alındığı kaydedildi.

'Hamas Merkezini Türkiye'ye Taşıyor' İddiası

İsrail’in Gazze’deki katliamı sürerken, Katar, Mısır ve İsrail arasında devam eden ateşkes ve esir takası görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. İsrail, Hamas’ın tüm tekliflerini reddederken ortaya dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hamas’ın liderleri İsmail Haniyye ve Yahya Sinvar’ın suikast sonucu öldürmelerinin sonucunda Katar’ın arabuluculuktan çekildiği öne sürüldü. Katar’ın çekilme kararının ardından Hamas’ın yetkililerinin Türkiye’ye taşınacağı iddia edildi.

İSRAİL BASINI DUYURDU

İsrail’in devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde, Katar’da yaşayan Hamas yetkililerinin Türkiye’ye doğru yola çıktığı belirtildi.

ABD’li basın kuruluşu Axios ise, müzakere ekibinin başkanı Halil el-Hiya da dahil olmak üzere birkaç kıdemli Hamas yetkilisinin Katar'dan Türkiye'ye geldiğini ancak birkaç kıdemli ismin Katar’da kaldığını kaydetti.

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