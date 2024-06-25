Hamas lideri Heniyye'nin kız kardeşi İsrail saldırısında öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Şati Kampı’na düzenlediği saldırılarda Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Zehra Abdüsselam da dahil olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti.



Evlerinin doğrudan hedef alındığını aktaran İsmail Heniyye'nin yeğeni, saldırı sonucunda 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve evin tamamen yıkıldığını ifade etti. Saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin naaşları Gazze’nin doğusundaki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne getirildi.

Kaynak: AA