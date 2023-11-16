Evi hedef alındı: Hamas liderine saldırı
Hamas lideri Haniye'nin evinin hedef alındığı iddia edildi. İsrail ordusunun saldırısı sırasında Haniye'nin Gazze dışında olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ordunun açıklamasında, Gazze'de Haniye'nin evinin hedef alındığı belirtildi.
Evin, 'zaman zaman Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası olarak kullanıldığı' iddia edildi.
Gazete Duvar'ın aktardıklarına göre yerel kaynaklar, Hamas lideri Haniye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.