Evi hedef alındı: Hamas liderine saldırı

Hamas lideri Haniye'nin evinin hedef alındığı iddia edildi. İsrail ordusunun saldırısı sırasında Haniye'nin Gazze dışında olduğu ifade edildi.

Evi hedef alındı: Hamas liderine saldırı

İsrail ordusu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin evine hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ordunun açıklamasında, Gazze'de Haniye'nin evinin hedef alındığı belirtildi.

Evin, 'zaman zaman Hamas'ın üst düzey isimlerinin buluşma noktası olarak kullanıldığı' iddia edildi.

Gazete Duvar'ın aktardıklarına göre yerel kaynaklar, Hamas lideri Haniye'nin saldırı sırasında Gazze Şeridi dışında olduğunu aktardı.

İsrail basını: Hamas'ın esir takası teklifi reddedildiİsrail basını: Hamas'ın esir takası teklifi reddedildiDünya
Etiketler
İsrail Filistin Hamas
Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: Kendisi Türk köylerini bombaladı, onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz Netanyahu'dan Erdoğan'a yanıt: Kendisi Türk köylerini bombaladı, onun vaazlarını kabul etmeyeceğiz
Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor Orada ev fiyatları uçacak! Türkiye'deki en güzel ilçeymiş... Keşfedilmemiş cennet deniyor
Kıvanç ve Beril Talu çiftiyle ilgili korkunç gerçek: Otel odasında ölüme terk etmişler Kıvanç ve Beril Talu çiftiyle ilgili korkunç gerçek: Otel odasında ölüme terk etmişler
İsrail basını: Hamas'ın esir takası teklifi reddedildi İsrail basını: Hamas'ın esir takası teklifi reddedildi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu! AKP'den İstanbul anketi: Tüm ilçeler analiz edildi, öne çıkan isimler belli oldu!
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var? 2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Kaç gün tatil var?
Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın! Kar ve sağanak alarmı verildi: Kışlıklarınızı hazırlayın!
İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın İstanbul'un 22 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Mumları hazırlayın
Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...' Manken Iman Casablanca, Adnan Oktar'ın eline düşmekten son anda kurtulmuş: 'O an hayır deseydim...'