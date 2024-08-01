Hamas Lideri Haniye İçin Tahran'da Cenaze Töreni

İran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Haniye'nin cenazesi yarın Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek.

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Hamas Lideri Haniye İçin Tahran'da Cenaze Töreni

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Hamas Lideri Haniye İçin Tahran'da Cenaze Töreni - Resim : 1

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında kalabalık üniversitenin yanındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

İsmail Haniye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek.

Hamas Lideri Haniye İçin Tahran'da Cenaze Töreni - Resim : 2

'SALDIRI ABD'NİN KOORDİNASYONUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Haniye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Haniye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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