Hamas 'Kardeşlerimiz' Diyerek Duyurdu: 'Ateşkes' İçin 2 Ülkeyle Temas

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde son açıklama Hamas'tan geldi. Arabuluculuk faaliyetlerinde kilit rol oynayan Mısır ve Katar'dan 'kardeş' olarak bahsedilen açıklamada, 2 ülkeyle fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

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Hamas 'Kardeşlerimiz' Diyerek Duyurdu: 'Ateşkes' İçin 2 Ülkeyle Temas

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken bir yandan da İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk faaliyetleri sürüyor.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, "Filistin halkımıza yönelik saldırıların durdurulması amacıyla arabulucu kardeşlerimizle (Mısır-Katar) fikir alışverişinde bulunduk" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Rehine (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadelerine yer verilmişti.

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

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Kaynak: AA

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