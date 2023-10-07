Hamas İsrail'e operasyon başlattı: Roket yağdırdılar

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Filistin tarafından İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldığı öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde Tel Aviv’in güneyinde bir kişinin hayatını kaybettiği, saldırılarda yaralananların olduğu bildirildi.

Hamas’ın açıklamasında Lübnan’daki silahlı güçlere de “İsrail’e karşı savaşımıza katılın” çağrısı yapıldı.

İSRAİL ORDUSU SAVAŞ DURUMUNA GEÇTİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ordu sözcülüğünden yapılan başka bir yazılı açıklamada ise, Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

'5 BİN ROKET VE HAVAN FIRLATILDI'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

POLİS MERKEZİ ELE GEÇİRİLDİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: ÜLKEMİZ ZOR BİR ZAMANDAN GEÇİYOR

Öteyandan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanarak İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.

İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.

İSRAİL'DEN KARŞI OPERASYON BAŞLATILDI

İsrail ordu sözcüsü, Gazze Şeridinde Hamas’a karşı “Demir Kılıç Operasyonu” başlattıklarını söyledi. Gazze’nin merkezinde patlama sesleri duyuldu.

Kaynak: AA