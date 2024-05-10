Hamas, İsrail ile 'müzakere stratejisini' gözden geçireceğini açıkladı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'le yaptığı müzakerelerin stratejisini gözden geçireceğini duyurdu. Hamas'ın yazılı açıklamasında, İsrail'in arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin durumu karmaşık hale getirdiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in esir takası önerisini kabul etmesine rağmen Refah kentine saldırı düzenlemesi ve sınır kapısını işgal etmesiyle anlaşmadan kaçtığı vurgulandı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunu ve Refah'a yapılan saldırıları kınayarak, müzakere stratejisinin gözden geçirileceğini ve Filistin direnişi yöneticileriyle istişarelerde bulunulacağını belirtti. Ayrıca, Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkes için esneklik gösterdiği ve arabulucuların çabalarına destek verdiği ifade edildi.

GİRİŞİMLER NETANYAHU'NUN 'UZLAŞMAZLIĞI' YÜZÜNDEN BAŞARISIZ OLDU

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de Hamas'ın Telegram platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir değişimi anlaşması ve ateşkes konusunda önerdikleri girişimler ve tekliflerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzlaşmazlığı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

Hayye, "Öne sürdüğümüz tüm girişimler ve teklifler, Netanyahu'nun uzlaşmazlığı nedeniyle başarısız oldu. Biz ateşkes ve bir esir takası anlaşması istiyoruz, ancak Netanyahu kendi kişisel hedeflerini ve siyasi emellerini gerçekleştirmek için savaşın devam etmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR NEDENİYLE MÜZAKERELER DURMA NOKTASINA GELDİ

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına yönelik bir soykırım savaşı sürdürdüğünü ve ateşkes müzakerelerini devam eden saldırıların gölgesinde yaptıklarına dikkati çeken Hayye, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde devam eden saldırıları nedeniyle (dolaylı) müzakereler durma noktasına geldi. Hareketimiz (Hamas) müzakereleri askıya almadı ve müzakerelerden çekilmedi de. Ancak İsrail, Hamas’ın da kabul ettiği arabulucuların önerisine karşı çıktı."

Hayye, İsrail'in müzakerelerin durması pahasına daha fazla zaman kazanmak istediğini ve ABD’nin de savaşı durdurabileceğini ancak bunu yapmadığına dikkati çekerek, ABD arabuluculuğunun İsrail lehine olmamasını temenni ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nde ateşkes için dolaylı müzakerelere katılan Hamas ve İsrail heyetlerinin iki gün süren müzakere turunun ardından Kahire'den ayrıldığı, arabulucuların ateşkes çabalarını sürdürdüğü bildirilmişti.