Hamas Doğruladı! Kassam Tugaylarının Lideri Hayatını Kaybetti

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, liderleri Muhammed ed-Dayf ve beraberindeki 6 komutanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Hamas Doğruladı! Kassam Tugaylarının Lideri Hayatını Kaybetti

İsrail, 26 Mart 2024’te Mervan İsa’nın, 1 Ağustos 2024'te de Muhammed ed-Dayf'ın öldürüldüğünü açıklamıştı. Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, liderleri Muhammed ed-Dayf'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

NASIL ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR DETAY VERİLMEDİ

Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, Dayf'ın yanı sıra Kassam Tugayları Askeri Konseyi üyelerinden Mervan İsa, Gazi Ebu Tamah, Raid Sabit, Rafi Selame, Ahmed el-Gandur ve Eymen Nevfel'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu Ubeyde, Dayf'ın ne zaman ve nasıl öldüğüne dair detay vermedi.

Kaynak: AA

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