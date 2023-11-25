Hamas 13 rehineyi daha serbest bıraktı

İsrail medyası, Hamas'ın rehine takas anlaşması doğrultusunda 13 İsrailliyi daha Gazze'de Kızılhaç'a teslim ettiğini duyurdu.

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Hamas 13 rehineyi daha serbest bıraktı

Hamas'ın öncülüğünde Filistin direniş örgütlerinin de desteği ile başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan savaşta, her iki taraftar ciddi kayıplar verirken; geçtiğimiz günlerde Katar'ın arabuluculuğu ile İsrail ve Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkesi kapsayan ve esir anlaşmasını da içeren insani ara için bir anlaşma sağlanmıştı.

Dün Hamas 13 İsrailliyi İsrail ise 39 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Hamas ve İsrail arasında esir takasıHamas ve İsrail arasında esir takasıDünya

13 İSRAİLLİ DAHA SERBEST BIRAKILDI

İsrail medyası, Hamas'ın rehine takas anlaşması doğrultusunda 13 İsrailliyi daha Gazze'de Kızılhaç'a teslim ettiğini duyurdu.

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