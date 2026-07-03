Hamaney'e Görkemli Veda: Cenaze Töreni Başkent Tahran'da Başladı

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28 Şubat’ta ABD-İsrail ortaklığında İran’a karşı başlatılan savaşta başkent Tahran’daki konutunda öldürülen Ayetullah Ali Hamaney için 4 ayın ardından cenaze töreni düzenleniyor. Hamaney'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'ne getirildi.

İran basınında yer alan haberde, “İslam Devrimi Lideri’nin şehit naaşı İmam Humeyni Büyük Musallası’na ulaştı” ifadesi kullanıldı.

İran’ı 37 yıl boyunca yöneten Hamaney için İran’ın yanı sıra Irak’ta da tören düzenlenecek.

Yetkililer, 4 aylık gecikmenin savaş şartları, ilan edilen ateşkes ve ardından başlayan diplomatik müzakere süreçlerinden kaynaklandığını belirtirken, Tahran yönetimi tören için sıkı güvenlik önlemleri alıyor.

BUGÜN RESMİ ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Hamaney için bugün (3 Temmuz) devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla uluslararası resmi anma töreni düzenleyecek.

Halkın ise 4 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren İmam Humeyni Musalla Camisi'nde saygı duruşunda bulunmasının ardından cenaze merasimlerinin başlaması bekleniyor.

TÖREN TAHRAN'DA BAŞLAYACAK

Hafta sonu ilk törenler, devletin büyük dini merasimlerine ev sahipliği yapan başkent Tahran’daki Musalla Camisi’nde başlayacak. Pazartesi günü ana cenaze korteji, İmam Hüseyin Meydanı ile 1979 devriminden bu yana tarihi kitlesel gösterilerin merkezi olan Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca gerçekleştirilecek. Ertesi gün cenaze, Şii dünyasının en önemli ilim merkezi olan Kum şehrine taşınacak. Törenler, Hz. Fatıma Masume Türbesi ile Cemkeran Camisi arasında yapılacak. Yetkililer, korteje katılımın 20 milyonu bulacağını tahmin ederken Kum’da hava sıcaklığının 45 derece beklendiği konusunda da uyarıda bulundu.

OĞLU TÖRENLERE GÜVENLİK NEDENİYLE KATILMAYABİLİR

Naaş daha sonra Şii İslam’ın kutsal mekânları olan ve Hz. Ali ile Hz. Hüseyin’in türbelerine ev sahipliği yapan Irak’ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülecek. Daha önce tören güzergâhında başkent Bağdat da yer alırken, zaman sıkıntısından dolayı son anda programdan çıkarıldı. 9 Temmuz’da Hamaney’in nihai defin işlemi, doğduğu şehir olan Meşhed’de gerçekleştirilecek.

İran lideri Mücteba Hamaney’in Hindistan’daki Temsilcisi Ayetullah Hakim Elahi, oğul Hamaney’in babası için düzenlenecek törenlere güvenlik gerekçeleriyle katılamayabileceğini söyledi.

BAŞKENT HAZIRLANDI

Tahran’daki törenlere Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğindeki heyetin katılacağı duyurulurken; Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Hindistan ve Çin’den de dışişleri bakanı ve vekillerde Tahran’da bulunacak. Öte yandan şehirlere giriş çıkışlar sıkı kontrol altında tutulurken uçuşların iptal edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ CEVDET YILMAZ TEMSİL EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA