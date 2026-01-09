İran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin temel prensiplerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Ülke genelinde süren protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’a sert sözlerle yüklendi. Trump’a kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmesi çağrısında bulunan Hamaney, kamu mallarına zarar vererek dış güçleri memnun etmeye çalışan gruplar olduğunu söyledi. On iki gün süren savaşta, aralarında komutanlar, bilim insanları ve önde gelen isimlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğu binden fazla İran vatandaşının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Trump’ın, savaşla ilgili emirleri kendisinin verdiğini ve süreci bizzat yönettiğini söyleyerek İranlıların ölümündeki sorumluluğunu açıkça kabul ettiğini belirten Hamaney, buna rağmen kendisini “İran halkının destekçisi” gibi göstermesini eleştirdi. Hamaney, tecrübesiz ve düşüncesiz bazı kişilerin bu söylemlere inanarak onun talepleri doğrultusunda hareket ettiğini ifade etti.

İran’ın temel ilkelerinden asla taviz verilmeyeceğini yineleyen Hamaney, ülkede faaliyet gösteren ajanlara karşı da hoşgörü gösterilmeyeceğini dile getirdi.

Hamaney açıklamasında, “Trump kendi ülkesindeki sorunlara baksın. Kamu malına zarar vererek Trump'ı memnun etmek isteyen isyancılar var. On iki günlük savaşta, komutanlar, bilim insanları ve ileri gelenler dışında, sıradan halktan da olmak üzere binin üzerinde vatandaşımız şehit oldu. Bu kişi, ‘Emri ben verdim, savaş sırasında ben komuta ettim’ dedi. Yani ellerinin İranlıların kanına bulaştığını itiraf etti. Ellerinde binden fazla İranlının kanı var. Buna rağmen çıkıp ‘İran halkının destekçisiyim’ diyor. Bir avuç deneyimsiz, dikkatsiz ve düşünmeden hareket eden insan da buna inanıyor ve onun istekleri doğrultusunda hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA