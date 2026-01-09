Halep Gerilimi Sonrası Sürpriz Ziyaret! ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack Şam'da

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü YPG ile Suriye ordusu arasındaki başlayan çatışmalar sürüyor. AFP’nin haberine göre, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bunun üzerine başkent Şam’a gitti. Barrack, Halep’te Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerini kapsayan ve 03.00–09.00 saatleri arasında uygulanan geçici ateşkesin uzatılması için temaslarda bulunduklarını açıkladı. X hesabından yaptığı paylaşımda, geçici ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Barrack, ateşkese katkı sunan taraflara itidal ve iyi niyetleri için teşekkür etti.

BARIŞ VURGUSU

Barrack, sürdürülebilir iş birliğiyle daha kalıcı bir sükûnet ve diyalog ortamına ulaşılabileceğini ifade ederek, bu sürecin Suriye’nin farklı topluluklarını ve komşu ülkeleri kapsayan ortak bir güvenlik ve barış zeminine yöneltebileceğini dile getirdi. Geçici ateşkes kapsamında verilen sürenin uzatılması için yoğun çaba gösterdiklerini de kaydetti.