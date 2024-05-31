Hakan Fidan Çin'e gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning tarafından yapılan açıklamaya göre Fidan'ın ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşecek.