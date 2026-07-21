Guyana'da Feribot Faciası: Can Kaybı 41'e Yükseldi

Güney Amerika ülkesi Guyana'da alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. 179 kişinin bulunduğu feribotta 77 kişi kurtarılmıştı.

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Guyana'da Feribot Faciası: Can Kaybı 41'e Yükseldi
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Güney Amerika ülkesi Guyana'da 19 Temmuz'da alabora olan MV Barima isimli feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Guyana Başbakanı Mark Phillips, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 77 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü bildirdi.

Phillips, feribotta kayıt dışı yolcu bulunduğunu belirterek, resmi kayıtlarda 133 yolcu yer almasına rağmen yapılan incelemelerde gemide 18'i mürettebat olmak üzere toplam 179 kişinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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