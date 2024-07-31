Guterres'ten Orta Doğu İçin Savaş Uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nin acil toplanma çağrısı karşılık buldu. BM Güvenlik Konseyi (BMGK) acil oturumla toplanma kararı aldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa itebilecek faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA