Gürcistan'da markete silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarındaki Rustavi kentinde silahlı bir erkek, bir markete ateş açtı. Saldırıda dört kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gürcistan'da markete silahlı saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

Gürcistan'ın Rustavi kentinde silahlı bir erkeğin bir markete ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Başkent Tiflis'e 20 kilometre mesafede bulunan kentte yaşanan saldırıda bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Gürcistan İçişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin açıklamasında, bugün yaşanan saldırının ardından silahlı erkeğin gözaltına alındığı bilgisini verdi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerden birinin silahlı saldırganın amcası olduğunu, saldırıda yaralanan kişinin ise saldırganın kuzeni olduğunu ifade etti.

Gürcistan'da kitlesel silahlı saldırılar sık yaşanmıyor. Son olarak Ocak 2023'te eski bir asker, evinin balkonundan ateş açarak kendisi dahil altı kişiyi öldürmüş, beş kişiyi yaralamıştı.

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