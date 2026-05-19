Güney Lübnan'da Çatışma, Rütbeli 1 İsrail Askeri Öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çatışmada ölen askerin 27 yaşındaki yedek Binbaşı Itamar Sapir olduğu belirtildi. Açıklamada, işgal altındaki Lübnan'ın güneyindeki bir köyde İsrail güçleri ile bir Hizbullah mensubu arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Yedek Binbaşı rütbesindeki askerin öldüğü çatışmanın ardından İsrail savaş uçaklarının bölgeye hava saldırısı düzenlediği de aktarıldı. Yedioth Ahronot gazetesi çıkan çatışmada bazı İsrail askerlerinin de yaralandığını aktardı. İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 21'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürürken, taraflar arasında varılan ateşkes birkaç kez uzatıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu süreçte İsrail saldırılarında 3 bin 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Önceki günlerde 45 gün uzatılan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA